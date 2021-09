Zwei Kellerbrände beschäftigten die Feuerwehr Kaiserslautern in der Nacht

Zwei Kellerbrände beschäftigten in der Nacht die Feuerwehr in Kaiserslautern. Mehrere Kinder mussten in ein Krankenhaus, ein Haus ist unbewohnbar.

15 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Kaiserslautern mussten wegen eines Brandes in der Nacht in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer ist nach Angaben der Feuerwehr gegen 22:35 Uhr im Keller ausgebrochen und führte dazu, dass das ganze Haus verrauchte. Die Feuerwehr wurde zunächst zu einem Brand im Nachbarhaus gerufen. Beim Eintreffen wurde der zweite Brand gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Brände auf Wohnungen übergriffen. Die Löscharbeiten dauerten etwa vier Stunden. Kinder mit Verdacht auf Rauchvergiftung im Krankenhaus Verletzt wurde laut Polizei niemand, allerdings mussten fünf Kinder und ein Erwachsener mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung vorübergehend ins Krankenhaus. Die Bewohner eines Hauses seien von der Stadt in Hotels untergebracht worden, weil ihre Wohnungen unbewohnbar seien. Warum die beiden Feuer ausbrachen und ob es einen Zusammenhang gibt, ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweis: Zunächst wurde von 40 Menschen berichtet, die ihre Wohnungen verlassen mussten. Diese Zahl wurde später von der Feuerwehr korrigiert.