In den Bussen der Stadtwerke Kaiserslautern wird ab heute kontrolliert, ob die Fahrgäste die 3G-Regeln einhalten. Das teilte ein Sprecher der Stadtwerke mit. Dabei könnten einzelne Fahrgäste von den Busfahrern beim Einsteigen kontrolliert werden. Die Fahrgäste müssen demnach geimpft oder genesen sein oder einen höchstens 24-Stunden alten negativen Schnelltest vorweisen. Ab der kommenden Woche wollen die Stadtwerke dann in Zusammenarbeit mit Beamten des Ordnungsamts und gegebenenfalls der Polizei größere Kontrollen an Knotenpunkten in der Stadt wie beispielsweise am Rathaus durchführen.