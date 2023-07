Wenn man an Gefängnis denkt, fallen einem erst einmal Fernsehserien wie Frauenknast oder Orange ist he new black ein. Aber oft haben diese Serien sehr wenig zu tun mit der Realität. Wie es in einem Knast tatsächlich aussieht und zugeht, weiß Ludwig Schmidt aus Erfahrung. Er hat lange Jahre hinter Gittern gearbeitet. SWR-Reporterin Nadine Lindacher hat ihn getroffen.