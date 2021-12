In der Festhalle in Pirmasens gilt ab sofort die 2G-Regel und durchgehend Maskenpflicht. So will die Stadt nach eigenen Angaben ihr Kulturprogramm bis Weihnachten möglichst ohne Absagen fortsetzen. Durch die neuen Corona-Schutzmaßnahmen in der Festhalle müssen OP- oder FFP2-Masken während Veranstaltungen auch am Sitzplatz getragen werden. Dadurch entfalle ein zusätzlicher negativer Testnachweis, so die Stadt. Außerdem gelte in der Festhalle weiterhin die Abstandsregel.