Neue Besuchsregelung am Westpfalz-Klinikum

Im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern und den drei weiteren Standorten in der Region gilt ab heute für alle Besucher die 2G-plus-Regel. Das heißt, dass nur noch geimpfte oder genesene Besucher Zutritt zu den Krankenhäusern haben, die zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen müssen. Im ganzen Gebäude muss eine FFP2-Maske getragen werden. Außerdem darf nur ein Besucher pro Patient für eine Stunde in die Kliniken. Am Standort Rockenhausen hatte das Westpfalz-Klinikum zuletzt einen kompletten Besuchsstopp verhängt, dieser wird jetzt durch die neue Regelung aufgehoben.