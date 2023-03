per Mail teilen

Das Mainzer Unterhaus soll einen neuen Standort bekommen. Die Pläne der Stadtverwaltung sehen vor, das Kleinkunsttheater in einem Gebäude auf dem ehemaligen Karstadt-Areal in der Ludwigsstraße neu anzusiedeln. Das bestätigte Finanzdezernent Günter Beck (Grüne) am Mittwoch dem SWR.