22-Jähriger im Stadtpark festgenommen

Die Polizei hat nach eigenen Angaben am Dienstagnachmittag einen 22-Jährigen im Stadtpark in Kaiserslautern festgenommen. Der junge Mann soll bereits mit einem Freund in einer Parfümerie in der Innenstadt aufgefallen sein und sich mit Mitarbeitern angelegt haben. Kurz darauf hätten Ermittler die beiden im Stadtpark ausfindig gemacht. Der 22-Jährige reagierte laut einer Sprecherin sofort aggressiv und musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. In seinem Rucksack und in den Hosentaschen stellten die Polizisten außerdem mutmaßliches Diebesgut sicher. Gegen beide jungen Männer werde nun ermittelt, unter anderem wegen des Verdachts des schweren Diebstahls.