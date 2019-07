A63 nach Lkw-Unfall stundenlang gesperrt

Wegen eines Lkw-Unfalls am Dienstagvormittag war die Autobahn 63 zwischen Kirchheimbolanden und Göllheim am Dienstag stundenlang gesperrt. Nach Angaben der Autobahnpolizei ist ein Lkw aus unbekannter Ursache durch die Mittelleitplanke gebrochen und umgekippt. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Den ganzen Tag über gab es deshalb auf der A63 lange Staus.