Seit vergangenem Sonntag wird die 20-jährige Jennifer B. vermisst. Zuletzt war sie in Wiesloch, möglicherweise könnte sie nach Kaiserslautern gefahren sein.

Am Sonntagnachmittag hatte die junge Frau das Psychiatrische Zentrum Nordbaden in Wiesloch verlassen - seitdem fehlt jede Spur von ihr. Die Polizei hat Jennifer B. in Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) gesucht, in Frankfurt am Main und in Kaiserslautern. Sie schließt nicht aus, dass die junge Frau in der Westpfalz ist und dass sie in einer hilflosen Lage ist.

Vermisste hat kurze rasierte Haare und dunkle Brille

Jennifer B. ist etwa 1,74 Meter groß und wiegt circa 70 Kilo. Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie dunkle Kleidung, schwarze Schuhe und eine Brille mit dickem, schwarzen Gestell. Sie hat dunkelblonde, kurz rasierte Haare.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der 20-Jährigen geben können, sollen sich mit der Polizei in Verbindung setzen, beispielsweise mit dem Kriminaldauerdienst Mannheim, Telefon 0621 174-4444.