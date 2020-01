Was schon länger in Aussicht war, ist nun beschlossene Sache: Im Opelwerk Kaiserslautern wird eine Batteriezellen-Fabrik gebaut. Dadurch sollen 2.000 neue Jobs entstehen.

Der französische Batteriehersteller Saft hat bekannt gegeben, dass er in Zusammenarbeit mit Opel und der Konzernmutter PSA den Bau einer neuen Batteriefabrik in Kaiserslautern beginnen wird. Dies hat Saft nach einem Besuch des französischen Präsidenten Emanuel Macron und Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) per Pressemitteilung veröffentlicht. Die Fabrik wird von Frankreich, Deutschland und der EU mit insgesamt 1,3 Milliarden Euro gefördert und soll ab 2023 in Kaiserslautern Antriebsbatterien für Elektroautos fertigen.

Der französische Batteriehersteller Saft und Opel haben offiziell bestätigt, dass in Kaiserslautern eine Fabrik für Batteriezellen gebaut wird. Sie soll in drei Jahren fertig sein und 2.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Opel-Chef Lohscheller sagte dazu:



2.000 neue Jobs bei Opel für E-Mobilität

Opel-Chef Michael Lohscheller sagte: "Wir entwickeln und produzieren Batteriezellen der neuesten Generation. Opel wird elektrisch, wir stellen unser gesamtes Portfolio um." Durch die neue Fabrik würden in Kaiserslautern 2.000 neue Jobs entstehen. Weiterhin sagte Lohscheller, Opel halte es für strategisch richtig, dass man die Kompetenz der Batteriezellen im Hause habe, da man davon ausgehe, dass die Elektromobilität deutlich wachsen werde.