Psychiatrische Gutachter sagen im Polizistenmord-Prozess aus

Am 19. Verhandlungstag sollen zwei psychiatrische Gutachter im Prozess um die mutmaßlichen Polizistenmorde von Kusel aussagen. Sie haben die beiden Angeklagten während des Prozesses beobachtet.

Die Gutachter waren während des gesamten Prozesses mit im Gerichtssaal. Sie haben die Reaktionen der beiden Angeklagten Andreas S. und Florian V. beobachtet, die sie vor Gericht gezeigt haben. Aus den Beobachtungen sind Gutachten erstellt worden, die nun vorgestellt werden sollen.

Prozess geht in die Endphase

Mit den Aussagen der beiden psychiatrischen Gutachter geht der Prozess um die mutmaßlichen Polizistenmorde in die Endphase, erklärte der Vorsitzende Richter am vergangenen Verhandlungstag. Als nächstes sollen noch die Plädoyers folgen, dann wird die Urteilsverkündung am 30. November erwartet. Voraussetzung ist, dass es keine weiteren Verzögerungen gibt. Der Prozess musste immer wieder krankheitsbedingt unterbrochen werden.

Urteilsverkündung früher als erwartet

Dass das Urteil nun doch bereits Ende November fallen soll, überraschte viele anwesende Prozessbeobachter. Zuvor waren vom Gericht nämlich bereits Verhandlungstermine bis Jahresende angesetzt worden. Wie der Gerichtssprecher des Landgerichts, Michael Stiefenhöfer, auf SWR-Anfrage mitteilte, wurden die Termine vorsorglich schon einmal festgelegt, falls es doch noch zu Verzögerungen kommen sollte. Weil sich aber Staatsanwaltschaft und Verteidigung einig waren, dass sie keine weiteren Anträge mehr stellen wollen und auch keine weiteren Zeugen mehr gehört werden müssen, könne der Prozess bereits jetzt in die Endphase über gehen.

Angeklagte beschuldigen sich gegenseitig, Polizisten erschossen zu haben

Seit Beginn des Prozesses beschuldigen sich die beiden Angeklagten vor dem Landgericht Kaiserslautern gegenseitig, das Feuer auf die Polizisten eröffnet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht aber davon aus, dass der Hauptangeklagte Andreas S. sowohl den 29-jährigen Polizeioberkommissar als auch dessen 24-jährige Kollegin erschossen hat.

Mutmaßliche Polizistenmorde bei Kusel: Was bisher geschah

Die Staatsanwaltschaft wirft Andreas S. vor, die beiden Polizisten mit Gewehrschüssen in den Kopf ermordet zu haben, um Jagdwilderei zu vertuschen. Dem Mitangeklagten Florian V. wird versuchte Strafvereitelung und Jagdwilderei vorgeworfen. Die Tat Ende Januar hatte deutschlandweit für Entsetzen gesorgt.