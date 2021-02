per Mail teilen

Ein 21 Jahre alter Mann soll in Kaiserslautern einen 19-Jährigen während eines Streits mit dem Auto angefahren und in den Straßenverkehr geschleudert haben.

Die Polizei hat in Kaiserslautern einen Mann festgenommen, der mit seinem Auto absichtlich einen Fußgänger angefahren haben soll. Das 19-jährige Opfer wurde durch den Aufprall noch gegen ein weiteres fahrendes Auto geschleudert.

Polizei Kaiserslautern ermittelt wegen versuchter Tötung

Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Auslöser soll ein Streit gewesen sein, an dem etwa 20 Personen beteiligt waren. Um was es bei dem Streit ging ist unklar.