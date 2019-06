per Mail teilen

Die Polizei sucht seit Sonntag den 19-jährigen Tim Schönthaler aus Mackenbach im Kreis Kaiserslautern. Er wurde zuletzt in einer Eisdiele in Weilerbach gesehen.

Polizeipräsidium Westpfalz

Tim Schönthaler war zusammen mit seiner Mutter am Pfingstsonntag auf einer Radtour, beide machten Halt in der Eisdiele. Nachdem der 19-Jährige dort auf Toilette gegangen war, stiegt er auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Schwedelbach davon.

Vermisster hat keine Medikamente dabei

Schönthaler ist Autist. Seine Mutter geht davon aus, dass ihn ein bestimmtes Ereignis in der Eisdiele aufgewühlt hat. Er sei zornig gewesen, bevor er davon gefahren war. Er benötigt dringend Medikamente, die er nicht bei sich hat.

Tim Schönthaler ist nach Angaben der Polizei 1,68 Meter groß und wiegt 66 Kilogramm. Er hat kurze, hellbraune Haare. Er ist trainierter Radfahrer und deshalb körperlich in guter Verfassung. Bei seinem Verschwinden trug er ein schwarzes T-Shirt, eine weinrote Jacke, eine schwarz-weiße Hose und schwarze Sandalen. Er war mit einem schwarz-grünen Mountainbike unterwegs.

Spur verliert sich in Kottweiler-Schwanden

Die Polizei setzte bei der Suche nach dem Vermissten auch einen Hubschrauber und Suchhunde ein. Einer konnte die Spur von Tim Schönthaler bis nach Kottweiler-Schwanden verfolgen, dort verlor sich die Spur.

Hinweise auf den Verbleib des Vermissten nimmt die Kriminalpolizei in Kaiserslautern unter 0631 369 2620 entgegen. Die Polizei bittet darum, Tim Schönthaler nur ruhig anzusprechen. Er meidet Kontakt zu Menschen und will nicht angefasst werden. Manchmal verhält er sich anderen Menschen gegenüber aggressiv. Die Medikamente gegen die Aggressionen nimmt er seit Sonntag nicht mehr.