Dieser Fall aus Kaiserslautern klingt wie aus einem Thriller: Ein junger Mann wacht am Mittwochmorgen auf und es steht eine unbekannte Person neben dem Bett - mit einem Hammer in der Hand. Dann schlägt sie zu.

Der 18-Jährige konnte dem Hammerschlag nach Angaben der Polizei mit einem Sprung aus dem Bett ausweichen. Er flüchtete, doch auf seinem Weg nach draußen erwischte ihn der Unbekannte mit dem Hammer am Rücken. Der junge Mann verletzte sich dabei, entkam aber aus seiner Wohnung.

Nach Attacke mit Hammer: Einbrecher klaut Handy und Geld

Als er später in die Wohnung zurückkam, waren Handy und Geldbeutel verschwunden. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchs und Körperverletzung. Dabei gibt es einige Fragen zu klären: Wer war der Unbekannte, wie kam er in die Wohnung und warum schlug er mit einem Hammer auf den jungen Mann ein?

Zeugen sollen sich bei Polizei in Kaiserslautern melden

Die Ermittler suchen Zeugen des Vorfalls. Wem ist am Mittwochmorgen, zwischen 7:45 Uhr und 7:55 Uhr, in der Innenstadt von Kaiserslautern eine verdächtige Person aufgefallen? Hinweise gehen an die Polizei per Telefon, unter 0631 3692150.