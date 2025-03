Mädchen aus Kerzenheim im Donnersbergkreis vermisst

per Mail teilen

Seit Sonntag wird die 16-jährige Nina L. aus Kerzenheim im Donnersbergkreis vermisst. Die Polizei sucht nach Zeugen, die das Mädchen gesehen haben.

Am vergangenen Sonntag hat ihre Mutter Nina L. zum letzten Mal gesehen. Die Polizei sagt, die Frau habe ihre Tochter am Abend gegen kurz vor 21 Uhr zuletzt gesehen. Die 16-jährige Nina ist nach Polizeiangaben großer Rennsportfan. Daher halte sie sich in der Auto-Tuningszene auf und pflege auch entsprechende Kontakte im Internet. Dort soll sie sich meist als 20-Jährige ausgeben.

Die Schwester der 16-Jährigen sucht auch in den sozialen Netzwerken nach Nina L.

Mädchen hat lange dunkelblonde Haare und trägt wohl auffällige Jacke

Nina L. soll ausschließlich zwei Schlüssel und ihr Handy dabeihaben. Das Telefon ist schwarz und auf der Hülle ist ein roter Audi R8 abgebildet. Das Mädchen ist 16 Jahre alt, ungefähr 1,60 Meter groß und schlank. Sie hat dunkelblonde, bis zum Ellenbogen reichende, lange Haare, die sie meistens zum Zopf gebunden hat. Sie trägt wahrscheinlich eine schwarze Jacke mit feuerrotem "Audi Sport"-Schriftzug auf Rücken und einem Ärmel sowie weiß-weinrote Sportschuhe von Nike. Ein Foto der 16-Jährigen finden Sie hier .

Kontakte nach Bayern und Baden-Württemberg möglich

Nina L. könnte Beziehungen zu einem Ex-Freund aus dem Bereich Pforzheim/Stuttgart und einem Freund aus Bayern haben. Beide sind nach Angaben der Polizei aber namentlich nicht bekannt.

Zeugen sollen sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden melden

Wer Nina gesehen hat oder Hinweise geben kann, wo sie sich aufhalten könnte, soll sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352 9110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.