per Mail teilen

Seit 15 Jahren setzt das SWR Studio Kaiserslautern ein starkes Zeichen für Inklusion: Das Essen in der Kantine wird täglich von Menschen mit psychischen, geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen zubereitet.

Das ökumenisches Gemeinschaftswerk bietet Menschen mit Beeinträchtigung eine Möglichkeit nicht nur beruflich, sondern auch sozial am Leben teilzunehmen. Egal ob in einer Schreinerei, Wäscherei oder in einem Cafe. Im SWR Studio Kaiserslautern sorgen jeden Tag bis zu 5 Mitarbeiter dafür, dass es jeden Tag etwas Warmes zu essen gibt.

In Kaiserslautern zusammen Inklusion schaffen

Gruppenleiterin Anja Kurz ist gelernte Hotelkauffrau und seit Anfang an dabei. Sie organisiert die Kantine, betreut die Beschäftigten und kreiert mit ihnen jede Woche ein neues Menü.

Anja Kurz leitet das Kantinen-Team im SWR Studio Kaiserslautern seit 15 Jahren. SWR

Am meisten Spaß macht mir halt einfach die Arbeit im Team. Und ich liebe es einfach, herauszufinden, welche Fähigkeiten in einem Menschen stecken.

Am meisten Spaß mache ihr die Arbeit im Team, erzählt Anja mit einem großen Lächeln. Es sei einfach schön zu sehen, was beeinträchtigte Menschen erreichen können und welche Fähigkeiten in ihnen schlummern. Organisation, Einkauf und Kalkulation - darum kümmert sich Anja Kurz. Das Kochen ist Aufgabe des gesamten Teams.

Auf der Speisekarte stehen viele Gerichte zur Auswahl. Zusätzlich gibt es jeden Tag ein spezielles Tagesgericht - Luxus für die Redaktion. Manchmal müssen aber noch viel mehr Menschen im SWR versorgt werden, nämlich dann, wenn die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern im Veranstaltungssaal auftritt. Oder wenn Konzerte externer Künstler und Künstlerinnen stattfinden. Besonders in Erinnerung geblieben ist Anja Kurz und ihrem Team das Konzert der Anonyme Giddarischde: "Der Saal war brechend voll." Womit sie und ihr Team an dem Abend aber nicht gerechnet hätten: Dass der vorhandene Alkohol dieses Mal von vorne bis hinten nicht ausreichen würde.

Peter Plotz hilft nicht nur beim Kochen, sondern kassiert auch gerne ab. SWR

Peter Poltz ist ein Urgestein des Teams und genauso wie Anja Kurz seit 15 Jahren mit an Bord. Die beiden erzählen, dass die enge Zusammenarbeit über eineinhalb Jahrzehnte hinweg schon längst über das Berufliche hinausgehe. Seit vielen Jahren sind sie gut befreundet. Für Peter Poltz steht die Rückmeldung der Menschen, die den Service genießen oder in der Kantine essen an oberster Stelle.

Wenn die Leute nach dem Mittagessen sagen, dass es ihnen geschmeckt hat oder nach einer Veranstaltung einfach zufrieden sind mit unserer Arbeit, das freut mich immer."

Werkstattbeschäftigte Quentin Thomann und Marcel Wagner von der Kantine im SWR Studio Kaiserslautern. SWR

Der Neueste im Team ist Quentin Thomann. Er hat sich in kurzer Zeit in die Arbeit eingefunden und freut sich jeden Tag zur Arbeit zu kommen.

Ich liebe alles an der Arbeit, vor allem die neuen Freunde.

Seit 15 Jahren kocht das Team der Westpfalz-Werkstätten im SWR Studio Kaiserslautern - und das mit viel Spaß an der Arbeit. "Ich hoffe, dass ich das auch noch die nächsten 15 Jahre so machen kann", lacht Gruppenleiterin Anja Kurz.