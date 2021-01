per Mail teilen

Polizisten haben in der Nacht auf Dienstag in Kaiserslautern einen 15-Jährigen erwischt, der mit dem Auto seines Vaters unterwegs war. Bei der Kontrolle habe er noch versucht, ein Tütchen mit Marihuana zu verstecken – die Polizei entdeckte jedoch die Drogen. In dem Auto saß auch ein 16-jähriger Bekannter des Jugendlichen. Die beiden wurden nach Angaben der Polizei von ihren Erziehungsberechtigten von der Dienstelle abgeholt.