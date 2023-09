15-jährige Vermisste könnte sich im Kreis Kusel aufhalten

Eine 15-Jährige aus Offenbach am Main wird vermisst. Die Kriminalpolizei vermutet, dass sie sich in Grumbach im Kreis Kusel aufhalten könnte.

Bei der Suche nach Eleonora Anna Corso bittet die Kriminalpolizei in Offenbach die Bevölkerung um Mithilfe. Die 15-Jährige wurde zuletzt am 23. September gegen 13.45 Uhr gesehen. Nachdem sie die elterliche Wohnung in der Marienstraße in Offenbach verlassen hatte, wollte sie laut Polizei mit dem Zug zu ihrem Freund nach Grumbach im Landkreis Kusel fahren.

Eleonora Anna Corso ist nach Polizeiangaben 1,55 Meter groß, von kräftiger Statur und hat kastanienbraune, schulterlange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen blauen Jogginganzug mit Mickey-Mouse-Logo. Ein Foto der Vermissten gibt es hier.

Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet um Hinweise unter Telefon 069 8098-1234 oder an jede andere Polizeidienststelle.