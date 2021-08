per Mail teilen

Es ist ambitioniert: An einem Tag von Kröppen in der Südwestpfalz bis zum Mainzer Dom laufen! SWR-Redakteur Fabian Janssen wandert die Strecke am Wochenende zusammen mit zwei Kumpels, und zwar für einen guten Zweck: für das Kinderhilfswerk Unicef und für die SWR-Aktion "Herzenssache". SWR-Moderatorin Sibille Lozano hat ihn vorab interviewt.