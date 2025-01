125 Jahre 1. FC Kaiserslautern: Ein Geburtstag für Fans und Mitglieder

Der 1. FC Kaiserslautern ist nicht nur der größte Verein in Rheinland-Pfalz, er gehört auch zu den traditionsreichsten Fußballklubs in Deutschland: 2025 wird der FCK 125 Jahre. Das wird gefeiert - mit verschiedenen Veranstaltungen.

"Wir wollen ein Portfolio bieten, um allen Mitgliedern, allen Fans, allen Unterstützern die Möglichkeit zu geben mitzufeiern und auch mitzugestalten", sagte der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Erfurt am Dienstagnachmittag. Während die Profis derzeit im Trainingslager auf Malta schwitzen, wurde im Fritz-Walter-Stadion das Jubiläumsprogramm des Vereins vorgestellt. Gefeiert werden soll der Geburtstag das ganze Jahr über.

So soll im April die interaktive Familien-Ausstellung "Fußballfieber" in einem leerstehenden Geschäft in der Innenstadt eröffnet werden und dort bis in den Oktober hinein zu sehen sein, teilte Daniel Stich mit. Das Verwaltungsratsmitglied ist gleichzeitig auch Vorsitzender des Festausschusses, der für den Geburtstag gebildet wurde. Dazu soll in der Stadt auch ein Fußballcourt aufgebaut werden.

FCK will mit Geburtstag das "Wir-Gefühl" stärken

"Wir haben uns gemeinsam überlegt, was brauchen unsere Fans, unsere Mitglieder, unsere Partner - alle, die den FCK im Herzen tragen. Wir wollen über ein Jahr hinweg für alle etwas anbieten", sagte Stich. Dabei soll das "Wir-Gefühl" gestärkt werden und das FCK-Jubiläum nicht nur rund um das Stadion, sondern auch in der Stadt sichtbar sein.

Am 2. Juni, dem eigentlichen Geburtstag, wird es eine Feier für geladene Gäste im VIP-Bereich und für Fans in der Halle der Nordtribüne im Fritz-Walter-Stadion geben. "Alle sollen die Möglichkeit bekommen, hier mitzufeiern", sagte Stich. Am 14. Juni will der Verein dann im Nachwuchsleistungszentrum Fröhnerhof feiern. An diesem Tag sollen sich die verschiedenen Abteilungen des Vereins präsentieren - von Boxen über Hockey bis zur Leichtathletik.

Fest im Nachwuchsleistungszentrum des FCK geplant

Auch ist am 14. Juni beim Vereinsfest ein Spiel der Frauenmannschaft des FCK geplant, die neu gemeldet wurde und in ihrer ersten Saison zur Winterpause mit elf Siegen aus elf Spielen und 139:1 Toren den ersten Platz in der Bezirksliga West belegt. Ein Spiel der FCK-Traditionsmannschaft gegen die Lotto-Elf und ein Fanclub-Turnier sind ebenfalls Teil des Programms am 14. Juni.

Während des Altstadtfestes Anfang Juli soll es außerdem eine FCK-Meile mit einer Bühne geben. "Wir wollen da neben Musik und Spaß das aktive Vereinsleben sichtbar machen", beschreibt es das Verwaltungsratsmitglied.

FCK mit Jubiläumsspiel im Juli und Jubiläumstrikot

Fußball gespielt wird zum Geburtstag auch im Fritz-Walter-Stadion. Im Juli ist ein Jubiläumsspiel vorgesehen. Laut Wolfgang Erfurt gibt es den Wunsch, dass die Roten Teufel gegen einen internationalen Gegner antreten. Das sei aber noch offen. Ein Jubiläumsspiel in einem Jubiläumstrikot? "Bislang gab es noch kein Jubiläum ohne Trikot", antworteten Wolfgang Erfurt und Marketing-Direktor Markus Böse mit einem Schmunzeln. Zum Jubiläumsspiel soll es möglichst auch ein Rahmenprogramm mit einigen FCK-Größen geben.

Zum 125-Jährigen des FCK wurde auch ein Buch herausgebracht. Darin wird es unter anderem um die Triumphe des Klubs - wie die vier Deutschen Meisterschaften und zwei DFB-Pokalsiege, den Empfang der 1954er Weltmeister um Fritz Walter und große Siege wie das 5:0 im Jahr 1982 gegen Real Madrid gehen. Aber auch die Tiefen in der Geschichte des Vereins werden in dem neuen Buch thematisiert. Auch das FCK-Museum will sich am Jubiläum beteiligen.

Die Roten Teufel wollen bodenständig feiern

All das soll - vor allen Dingen mit Blick auf die Finanzen - möglichst bodenständig stattfinden, betonten Saskia Bugera, die kaufmännische Direktorin der ausgegliederten Profifußballsparte, und Wolfgang Erfurt. "Natürlich kosten solche Feste Geld. Das soll aber dem Geldbeutel angepasst sein", so Bugera.

Zum 125. Geburtstag des 1. FC Kaiserslautern gibt es auch ein Logo. SWR

FCK strebt 40.000 Mitglieder an

Mittlerweile hat der Verein rund 34.000 Mitglieder. "Wir peilen jetzt bis Ende 2026 die 40.000er Marke an. Der nächste Schritt sind die 35.000", sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Gero Scira Ende November bei der Jahreshauptversammlung. Scira ist auch der Kopf hinter einer sehr erfolgreichen Werbekampagne für neue Mitglieder.

Die größte Herausforderung für den FCK in den nächsten Jahren ist die Entschuldung des Vereins. Wie der Verwaltungsratsvorsitzende Rainer Keßler bei der Jahreshauptversammlung sagte, liegen diese aktuell bei 5,5 Millionen Euro. "Die Entschuldung hat die erste Priorität", so Keßler.