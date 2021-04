Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Weilerbach im Kreis Kaiserslautern ist am Sonntagabend ein Schaden von rund 100.00 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, ist das Feuer im Keller ausgebrochen – warum, ist noch unklar. Rauchmelder hätten Alarm geschlagen. Ein Teil der Bewohner konnte sich selbst in Sicherheit bringen, der andere Teil wurde von der Feuerwehr mit einer Drehleiter in Sicherheit gebracht. Alle sechs Bewohner blieben laut Polizei unverletzt. Das Haus sei aktuell nicht bewohnbar.