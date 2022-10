Mehr als 1.000 Corona-Tote im Westen der Pfalz

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind in der Westpfalz mehr als 1.000 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Die meisten Verstorbenen kamen aus der Stadt Kaiserslautern.

Das geht aus offiziellen Zahlen des rheinland-pfälzischen Landesuntersuchungsamtes hervor. Alleine in Kaiserslautern sind demnach mehr als 250 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Im Landkreis waren es noch einmal knapp 200 Menschen. Die wenigsten Corona-Toten in der Westpfalz gab es den Angaben nach in Zweibrücken, hier sind 36 Menschen gestorben. Mit 34.000 Einwohnern hat die Stadt Zweibrücken aber auch nur etwa ein Drittel so viele Einwohner wie Kaiserslautern.

Die meisten Menschen, die in der Westpfalz an Corona gestorben sind, stammten aus der Stadt Kaiserslautern. dpa Bildfunk Picture Alliance

Westpfalz: Höchste Corona-Inzidenz in der Südwestpfalz

Die Corona-Inzidenzen gehen nach Angaben des Robert Koch–Instituts seit Tagen leicht zurück. In der Südwestpfalz gibt es aktuell die höchste Inzidenz mit 669, dicht gefolgt vom Landkreis Kaiserslautern mit 662. Damit liegen die Kreise weit über dem Bundesdurchschnitt, der am Freitag bei 464 liegt.

Rheinland-Pfälzische Kliniken am Limit

Die rheinland-pfälzischen Kliniken arbeiten coronabedingt aktuell vielerorts am Limit. Weil es einen sehr hohen Krankenstand beim Klinikpersonal gibt, können alleine im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern aktuell 250 Patienten weniger behandelt werden als üblich. Statt Covid-Patienten mit schweren Verläufen liegen auf der Isolierstation derzeit viele Infizierte mit schweren Grunderkrankungen.

Neue Corona-Regeln seit Oktober

Seit Anfang des Monats ist die 34. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz in Kraft. Es gibt sowohl Änderungen bei den Impfempfehlungen der ständigen Impfkommission - kurz STIKO - sowie Änderungen bei der Maskenpflicht und den Kontaktbeschränkungen. Alle wichtigen Infos auf einen Blick:

Großes Impfangebot in der Westpfalz

Die Bundesregierung ist sich sicher, dass Impfungen der wichtigste Schlüssel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind und bleiben. In Rheinland-Pfalz gibt es nach Angaben der Landesregierung deshalb auch weiterhin ein breites Impfangebot.

Wo kann man sich impfen lassen?

* bei niedergelassenen Ärzten

* in den landeseigenen Impfzentren

* bei kommunalen Impfstellen

* bei den Impfstellen in den Krankenhäusern

* Impfbusse

* Apotheken