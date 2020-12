Seit dem Beginn der Corona-Pandemie sind in der Westpfalz mehr als 100 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Am Mittwoch hat das Landesuntersuchungsamt acht weitere Todesfälle in der Westpfalz im Zusammenhang mit Corona gemeldet. Vier davon im Kreis Kaiserslautern, zwei in der Stadt Kaiserslautern und zwei im Kreis Kusel. Insgesamt sind es damit laut Landesuntersuchungsamt 107 Todesfälle in der Westpfalz. Weiterhin gilt überall in der Region die Corona-Warnstufe Rot.