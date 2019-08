Am Sonntag treffen der 1. FCK und Waldhof Mannheim in der 3. Liga aufeinander - ein Hochrisikospiel, für das viel Polizeipräsenz nötig ist. Wer künftig für die Mehrkosten solcher Einsätze zahlen soll, ist umstritten.

Gerade erst hat der 1. FC Kaiserslautern das Hochrisikospiel gegen Mainz 05 im DFB-Pokal hinter sich gebracht, da steht schon das nächste brisante Duell an. Die Vorzeichen für die Partie gegen Mannheim könnten kaum schlechter sein.

Rivalitäten der Fans

Im Vorfeld wurden die Köpfe zweier Figuren am Elf-Freunde-Kreisel in Kaiserslautern abgetrennt. Laut Polizei weist einiges darauf hin, dass die Täter aus dem Fanlager von Waldhof kommen. "Es gibt hier immer Rivalität mit den Nachbarn", sagt der Geschäftsführer des FCK, Michael Klatt im Interview mit dem SWR-Politikmagazin Zur Sache Rheinland-Pfalz. Dieses Duell habe es in der Liga seit 22 Jahren nicht mehr gegeben.

Damit es am Sonntag nicht eskaliert, führt die Polizei die Fans beider Vereine getrennt zum Stadion. Wie viele Beamte im Einsatz sein werden, wird im Vorfeld nicht bekannt gegeben. Klar ist jedoch: Es werden deutlich mehr sein als bei einem normalen Spiel. Über die Frage, wer die Mehrkosten für solche Hochriskiospiele trägt, ist in den vergangenen Jahren ein Streit entbrannt, der bis zum Bundesverwaltungsgericht führte.

DFL verliert Prozess

Dieses urteilte im März, dass die Mehrkosten grundsätzlich der Deutschen Fußball Liga DFL in Rechnung gestellt werden dürfen. Die DFL hatte gegen das Land Bremen geklagt, weil dieses als bislang einziges eine Erstattung für die polizeilichen Mehrkosten forderte. Unterstützt wird der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer von seinem rheinland-pfälzischen Amtskollegen Roger Lewentz (beide SPD). DFL-Präsident Reinhard Rauball habe Lewentz in einem Gespräch signalisiert, dass die DFL notfalls bis vors Bundesverfassungsgericht ziehen werde. Seine Argumentation: Polizeieinsätze dienen dem Schutz des öffentlichen Raumes und nicht dem Schutz des Fußball-Spiels.

Mäurer hatte im Juni Eckpunkte für einen möglichen bundesweiten Fonds vorgestellt, aus dem sich Bund und Länder einen Teil der Polizeikosten für Hochrisikospiele erstatten lassen könnten. Damit würde ein "Flickenteppich" unterschiedlicher Länderregelungen vermieden. Zwar gibt es dafür in der Innenministerkonferenz bislang keine Mehrheit. Baden-Württemberg etwa will die Vereine trotz des Urteils nicht zur Kasse bitten. Lewentz sieht in dieser Frage inzwischen aber "etwas Bewegung, seit sich der saarländische Innenminister Klaus Bouillon (CDU) unserer Position angeschlossen hat".

Mainz mit Fonds-Lösung einverstanden

Bei den Hochrisikospielen von Mainz 05 geht es schätzungsweise um eine Beteiligung von etwa 250.000 bis 400.000 Euro, so der rheinland-pfälzische Innenminister. Mit einer Fonds-Lösung könnte Stefan Hofmann, Vorstandschef von Mainz 05, leben: "Grundsätzlich ist die höchstrichterliche Rechtssprechung zu akzeptieren." Sollte Mainz für die Mehrkosten an Hochrisikospielen aufkommen müssen, die Bundesligisten in anderen Ländern aber nicht, sieht Hofmann einen Wettbewerbsnachteil: "Wenn der Sportminister den einzigen Bundesligisten einen Wettbewerbsnachteil verschaffen will, dann werden wir sicher dagegen kämpfen."

FCK häufiger an Hochrisikospielen beteiligt

Laut Innenministerium war aber der FCK häufiger an Hochrisikospielen im Land beteiligt als Mainz 05 - in der vergangenen Saison an vier von fünf. Theoretisch könnten auch Drittligisten und unterklassige Vereine zur Kasse gebeten werden. Dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zufolge müssten dabei aber die geringeren Umsätze der Clubs berücksichtigt werden. Lewentz möchte sich sowieso ganz auf die DFL-Teams fokussieren - also die Erst- und Zweitliga-Vereine, wie er im Interview mit Zur Sache Rheinland-Pfalz erklärt. Der Mainzer Vorstandschef Hofmann glaubt nicht, dass man ein Gebührengesetz auf die Bundesliga begrenzen könne.

FCK-Geschäftsführer Klatt jedenfalls fühlt sich angesichts der Aufstiegsambitionen seines Vereins angesprochen. "Es betrifft uns auch, weil da wollen wir ja schnellstmöglich wieder hin". Er habe Verständnis für die Diskussion. "Ich glaube man muss aber auch schauen: Was tun die Clubs, damit ein Spieltag geordnet funktionieren kann." Bei normalen Spielen würde sich die Polizei vor allem um die Verkehrssicherung in der Stadt kümmern. "Natürlich gehen die Scheinwerfer jetzt auf ein solches Spiel, wie wir es am Wochenende haben."