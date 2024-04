Blog: Polizei stoppt bei Ramstein Lkw mit schrottreifem Omnibus auf Hänger ++ Suche nach Flüchtigem ++

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Mittwoch, 10. April

++ Polizei stoppt Lkw mit schrottreifem Onmibus auf Anhänger ++

12:04 Uhr

Mit Betriebsstoffen, die auf die Straße tropfen, ohne Genehmigung und unzureichend gesichert - einen solchen Lkw hat die Polizei bei Ramstein aus dem Verkehr gezogen, der auf einem Anhänger einen schrottreifen Omnibus geladen hatte.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.04.2024 um 12:30 Uhr.

++ Nach Unfall im Donnersbergkreis sucht Polizei nach Flüchtigem ++

10:15 Uhr

Nach einem schweren Unfall im Donnersbergkreis bei Dreisen sucht die Polizei einen Unfallflüchtigen und Zeugen. Bei dem Unfall auf der B47 zwischen Dreisen und Göllheim sind gestern Nachmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war eine Autofahrerin beim Überholen frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Die drei Schwerverletzten wurden in umliegende Krankenhäuser geflogen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei in einer "leichten Kurve". Das unbekannte Fahrzeug, das überholt wurde, fuhr den Angaben nach einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.04.2024 um 06:30 Uhr.

++ Unfall im Berufsverkehr in Kaiserslautern ++

8:30 Uhr

Im Berufsverkehr in Kaiserslautern müssen Verkehrsteilnehmer heute früh etwas mehr Zeit einplanen. Zwischen Rathaus und Kreisverwaltung sind zwei Autos zusammengestoßen. Verletzt wurde dabei aber niemand. Aktuell ist die Feuerwehr damit beschäftigt, das ausgelaufene Öl von der Straße zu beseitigen. In der nächsten halben Stunde sollen auch die beiden beschädigten Autos abgeschleppt werden.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.04.2024 um 08:30 Uhr.

Dienstag, 9. April

++ Anwohner kritisieren Park-Chaos auf Betzenberg in Kaiserslautern ++

15:58 Uhr

Wenn der 1. FC Kaiserslautern ein Heimspiel hat, herrscht auf dem Betzenberg Chaos. Tausende Autofahrer suchen nach einem Parkplatz und die Anwohner kriegen die Krise. Im Bürgerdialog haben sie jetzt mit der Lokalpolitik darüber gesprochen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2024 um 14:30 Uhr.

++ Unbekannte stehlen Felgen von Autos in Kaiserslautern ++

13:05 Uhr

Die Polizei sucht nach Dieben, die am Wochenende 24 Felgen von Autos an der Straße im Haderwald in Kaiserslautern gestohlen haben. Der Schaden soll bei etwa 14.000 Euro liegen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2024 um 14:30 Uhr.

++ Prozess um versuchten Mord in Zweibrücken beginnt ++

8:39 Uhr

Wegen versuchten Mordes muss sich ab heute ein Mann vor dem Landgericht Zweibrücken verantworten. Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken wirft dem Mann aus dem Kreis Südwestpfalz vor, seine Ehefrau mit einem etwa 12 Zentimeter langen Küchenmesser drei Mal in den Hals gestochen zu haben. Die Frau soll zu diesem Zeitpunkt im gemeinsamen Schlafzimmer geschlafen haben. Der Angeklagte habe den Tod der Ehefrau laut Gericht zumindest billigend in Kauf genommen und ihm sei bewusst gewesen, dass seine schlafende Ehefrau keine Möglichkeit zur Verteidigung gehabt habe. Als der gemeinsame Sohn ihr zur Hilfe kommen wollte, habe der Angeklagte ihm das Messer in die Brust gerammt. Trotzdem sei es dem Sohn gelungen den Angeklagten in ein anderes Zimmer zu drängen. Dort habe er ihn eingesperrt bis die Polizei kam. Ob der Mann aber schuldfähig ist muss das Gericht klären. Er leidet nach Angaben der Staatsanwaltschaft an einer psychischen Störung.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2024 um 8:30 Uhr.

++ Schüler in Rockenhausen auf Spenden für WM-Teilnahme angewiesen ++

8:34 Uhr

Schüler der IGS Rockenhausen haben sich für die Robotik-Weltmeisterschaft in Dallas (USA) qualifiziert. Für ihre Reise sammeln die sieben Schüler jetzt Spenden. Die beiden Teams der IGS haben erstmals die deutsche Robotik-Meisterschaft gewonnen und dürfen jetzt in die USA zur Weltmeisterschaft. Das Ganze kostet aber rund 22.000 Euro, sagt der Organisator der Schul-AG in Rockenhausen. Um das Geld zusammen zu bekommen, haben die Schüler Spenden gesammelt. Bis jetzt auch sehr erfolgreich: Gut die Hälfte des Geldes ist schon zusammengekommen. Rund 10.000 Euro fehlen aber noch. Und viel Zeit ist nicht mehr: Ende April fliegen die sieben Schüler nach Dallas. Und hoffen, dass sie mit dem WM-Titel im Gepäck Anfang Mai zurückfliegen können.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2024 um 8:30 Uhr.

++ Gutachten zu B10 Ausbau wird vorgestellt ++

6:41 Uhr

Der umstrittene Ausbau der B10 im Pfälzerwald ist heute Vormittag Thema in Mainz. Dann stellen der Umwelt- und Naturschutzverband BUND und die Bürgerinitiative Queichtal ein von ihnen in Auftrag gegebenes Gutachten vor. Konkret geht es darum, welche Kosten und welchen Nutzen der Ausbau der fünf Teilabschnitte der B10 zwischen Landau und Hinterweidenthal hätte. Hintergrund: Der Bundesrechnungshof hatte Ende vergangengen Jahres darauf hingewiesen, dass das Bundesverkehrsministerium in jüngster Zeit weder Kosten noch Nutzen berechnet habe. Um den Ausbau der B10 im Pfälzerwald gibt es seit Jahrzehnten Streit.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2024 um 6:30 Uhr.

++ Betzenberg Anwohner beklagen Zustände ++

6:37 Uhr

Etwa 100 Bewohner des Betzenbergs in Kaiserslautern haben gestern Abend mit Lokalpolitikern diskutiert, was sich in dem Wohngebiet verändern soll. Bei einem Bürgerdialog haben sie ihre Wünsche vorgebracht. Dabei wurde auch hitzig diskutiert. Die Bürger sagen, sie hätten keine Chance mehr bei FCK-Spielen vor ihren Häusern zu parken, weil viele Fans trotz Knöllchen dort parken würden. Außerdem kämen Polizei und Rettungsdienste nicht mehr durch. Von der Stadt hieß es: Dass man nur Anwohner dort parken lässt, sei laut Polizei nicht durchsetzbar, weil die Polizei dafür kein Personal habe.

Bei der Bürgerversammlung haben die Anwohner außerdem gefordert, dass sie bei der weiteren Bebauung des Betzenbergs mehr miteinbezogen werden wollen. Die Stadt hat diese Forderung zurückgewiesen, Bürger würden bereits an verschiedenen Stellen in der Planung beteiligt.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2024 um 6:30 Uhr.

Montag, 8. April

++ FCK-Spieler laufen im Pokalfinale in Sondertrikots auf ++

18:05 Uhr

Beim DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen werden die Fans des 1. FC Kaiserslautern in der Ostkurve des Berliner Olympiastadions stehen. Das wurde bei einem Treffen der beiden Vereine ausgelost. Ebenfalls ausgelost wurde das Heimrecht - danach darf Leverkusen in seinen Heimtrikots spielen. Die Spieler der FCK werden mit einem Sondertrikot auflaufen. Für die Fans der Roten Teufel wird die Fanzone am Berliner Breitscheidplatz aufgebaut. Das DFB-Pokalfinale findet am 25. Mai statt.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2024 um 17:30 Uhr.

++ Zweibrücken: Frau darf sich nicht vorzeitig scheiden lassen ++

16:42 Uhr

Eine Frau darf sich nicht vor Ablauf des Trennungsjahres von ihrem Mann scheiden lassen, nur weil sie von einem anderen Mann ein Kind erwartet. Das hat das Oberlandesgericht Zweibrücken entschieden. In dem Fall hatte sich die Frau auf eine sogenannte Härtefallregelung berufen, nach der in Ausnahmefällen eine Ehe auch noch während des Trennungsjahres geschieden werden kann. Ihre Schwangerschaft innerhalb dieses Jahres sei für ihren Noch-Ehemann eine unzumutbare Härte. Das verneinten die Richter und lehnten den Antrag ab.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2024 um 15:30 Uhr.

++ Erneut Zugausfälle auf Alsenztalbahn++

15:28 Uhr

Auf der Bahnstrecke zwischen Hochspeyer und Alsenz fallen weiter Züge aus. Der Grund: An mehreren Bahnübergängen gibt es den Angaben nach Störungen, wodurch die Züge langsamer fahren müssen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2024 um 14:30 Uhr.

++ FCK-Trainer Friedhelm Funkel zum Abstiegskampf ++

12:46 Uhr

Seit Samstag steht der 1. FC Kaiserslautern in der zweiten Liga auf einem direkten Abstiegsplatz. Deshalb appellierte FCK-Trainer Friedhelm Funkel jetzt an die Fans, nicht mit der Unterstützung nachzulassen. Für seine Spieler stünden jetzt schwere Spiele an - vor allem für den Kopf.

++ Polizei informiert über Job-Möglichkeiten ++

10:06Uhr

Wer sich für einen Job bei der Polizei interessiert, kann heute um 18:00 Uhr in die Polizeidirektion Pirmasens kommen. Dort wird der Polizeiberuf vorgestellt. Der Infoabend richtet sich laut Polizei an Abiturienten und Realschüler. Aber auch Quereinsteiger sollen sich angesprochen fühlen. Für den nächsten Einstellungstermin im Oktober 2024 seien noch Plätze frei. Deshalb wirbt die Polizei aktuell mit der landesweiten Aktionswoche "Deine PoliZEIT" um Nachwuchs. Wer beim heutigen Infoabend in Pirmasens teilnehmen möchte, wird gebeten, sich vorab mit Namen, Geburtsdatum und einer Telefonnummer per Mail bei der Polizeidirektion Pirmasens (pdpirmasens@polizei.rlp.de) anzumelden.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2024 um 9:30 Uhr.

++ Kreis-Jugendamt jetzt in Landstuhl ++

8:32 Uhr

Seit heute ist das Jugendamt des Kreises Kaiserslautern in den neuen Räumen in Landstuhl zu finden. Der Umzug lief nicht ohne Probleme. Mehr dazu in unserem Artikel:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2024 um 8:30 Uhr.

++ Bauarbeiten Pariser Straße beginnen ++

7:15 Uhr

Autofahrer brauchen in Kaiserslautern in dieser Woche starke Nerven. Auf einer der Hauptverkehrsstraßen – der Pariser Straße – beginnen heute Bauarbeiten. Deshalb ist stadteinwärts eine Fahrspur gesperrt. Und zwar zwischen dem sogenannten Kleeblatt und dem Waschpark der Lebenshilfe. Nach Angaben der Stadt wird der rechte Fahrstreifen saniert. Der linke Fahrstreifen darf aber weiter benutzt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Samstag (13.04.) dauern.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2024 um 6:30 Uhr.

++ Kreis Kusel will Tourismus ankurbeln ++

6:33 Uhr

Mit neuen digitalen Angeboten will der Landkreis Kusel den Tourismus in der Region ankurbeln. Wie es gelingen soll mehr Menschen auf die Burg Lichtenberg oder in die Museen im Kreis zu locken, lesen sie hier:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2024 um 6:30 Uhr.

++ Schwerer Raub in Pirmasens - Prozess beginnt ++

6:33 Uhr

Für 200 Euro und ein Handy haben fünf Männer in Pirmasens einen Mann überfallen. Ab heute muss sich einer der Angreifer dafür vor dem Landgericht Zweibrücken verantworten. Laut Anklage hatte die Gruppe das Opfer im vergangenen Sommer auf einem Parkplatz überfallen. Während jemand das Opfer festgehalten habe, soll der Angeklagte ihm mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen haben - möglicherweise mit dem Griff einer Machete. Das Opfer soll auch mit einer Pistole bedroht und verprügelt worden sein. Der Mann wurde unter anderem am Kopf verletzt und musste ins Krankenhaus. Nach dem Überfall waren die Angreifer weggelaufen, drei von ihnen werden noch immer gesucht.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2024 um 6:30 Uhr.