Kaiserslautern verwandelt sich in eine Fotogalerie

In ganz Kaiserslautern sind im Rahmen des Internationalen Fotofestes derzeit großformatige Fotos von Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt zu sehen. Die Banner zeigen ukrainische Soldatinnen, US-amerikanische Kleingärtner oder Krieger aus Papua-Neuguinea. Die Bilder stehen in der Kammgarn, der Pfalzgalerie, in Kneipen und der Lauterer Fußgängerzone. Das Internationale Fotofest ist Teil des Kultursommers in Rheinland-Pfalz.