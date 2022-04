Kein Aprilscherz: Schneefall in Rheinland-Pfalz

Schnee, kalte Temperaturen und dichte Wolken: Der Winter ist am Freitag nach Rheinland-Pfalz zurückgekehrt. Auch am Wochenende kann es noch bis in tiefere Lagen Schneeschauer geben.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für den 1. April häufig Schnee oder Schneeregen angekündigt; am Oberrhein könnte es auch regnen. Örtlich kann es Glätte geben. Die Höchsttemperaturen liegen bei zwei bis fünf Grad, in den Hochlagen bei etwa ein Grad. Video herunterladen (17,7 MB | MP4) Auch am Wochenende frostige Nächte Am Samstag und Sonntag gebe es dann nur noch vereinzelte Schauer, so der DWD. Das ganze Wochenende bleibe es allerdings stark bewölkt. Die Temperaturen liegen demnach am Samstag zwischen ein und vier Grad. Am Sonntag steigen sie auf bis zu acht Grad. Wegen der Wetterlage wurde die Veranstaltung "Anlassen auf dem Nürburgring" am Sonntag abgesagt. Kalt bleiben weiterhin die Nächte. Die Temperaturen fallen im ganzen Land in den negativen Bereich. Im Bergland seien bis zu minus sieben Grad möglich. Wirklich ungewöhnlich ist der Kälteeinbruch zu dieser Jahreszeit allerdings nicht. Auch im letzten Jahr bibberten die Rheinland-Pfälzer um diese Jahreszeit bei frostigen Temperaturen und Obstbauern fürchteten um ihre Obstbäume.