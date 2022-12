Kältebusse wieder in RLP unterwegs

Wegen der aktuellen Minusgrade sind in Rheinland-Pfalz wieder Kältebusse unterwegs. Ehrenamtliche bringen in Mainz, Trier und Koblenz frierenden Obdachlosen Decken und Kleider, warme Mahlzeiten und Getränke. Wenn die Betroffenen das möchten, fahren die Kältebusse sie in Notunterkünfte. Diese werden von Kommunen, Verbänden und Vereinen betrieben. Hier gibt es neben einem Essen und einem Schlafplatz auch die Möglichkeit für Obdachlose, heiß zu duschen. Wie viele in Rheinland-Pfalz leben, ist laut paritätischem Wohlfahrtsverband unklar – bei der letzten Erhebung im Jahr 2020 wurden rund 6.000 Wohnungslose erfasst. Vereine und Verbände, die sie betreuen, haben nach eigenen Angaben festgestellt, dass die Zahl der Betroffenen gestiegen ist. So hätten viele Menschen beispielsweise wegen Inflation und Energiekrise ihre Wohnung verloren.