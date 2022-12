Kältebus bringt warmes Essen und heiße Getränke

per Mail teilen

Es ist zwar nicht mehr ganz so eisig, wie in den vergangenen Tagen. Doch für Menschen, die auf der Straße leben, sind auch die etwas weniger kalten Wintertage hart. In Rheinhessen engagieren sich Ehrenamtliche mit einem Kältebus. Sie bringen Obdachlosen das Allernötigste - und werden manchmal sehnsüchtig erwartet.