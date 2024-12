Iglus sollen Wohnungslose in Neustadt vor Kälte schützen

In Neustadt an der Weinstraße stehen wohnungslosen Personen fortan drei sogenannte "Kälte-Iglus" zur Verfügung. In diesen kleinen Schlafkammern können Obdachlose einen Ort zum Übernachten finden, der im Winter durch seine Isolierung vor der Kälte schützt. Das Projekt wurde von der Tagesbegenungsstätte "Lichtblick" in Zusammenarbeit mit der Stadt umgesetzt.