Rheinland-pfälzische Landesregierung berät über neue Corona-Regeln

Der zweite Herbst in der Corona-Pandemie steht bevor. Die rheinland-pfälzische Landesregierung berät am Dienstag über eine neue Corona-Bekämpfungsverordnung, die 26. mittlerweile.

Wichtigstes Thema dürfte dabei sein, wie künftig die Gefahr durch die Corona-Pandemie festgestellt werden soll. Lockerungen oder Einschränkungen weiterhin allein von der Sieben-Tage-Inzidenz abhängig zu machen, das wird seit längerem von Ärzten und auch Bundespolitikern, wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), infrage gestellt.

Neuer Indikator für Corona-Risiko

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte sich schon im Juli dafür ausgesprochen, die Sieben-Tage-Inzidenz mit der Belastung der Kliniken zu verknüpfen. Dabei soll aber nicht nur berücksichtigt werden, wie viele Corona-Infizierte auf Intensivstationen liegen, sondern auch wie viele auf normalen Stationen behandelt werden.

Nachdem immer mehr Menschen geimpft sind, soll die Hospitalisierung ein zusätzlicher Faktor im neuen Corona-Warnsystem werden. Das rheinland-pfälzische Landeskabinett wird am Dienstag darüber entscheiden.

Wird es neue Corona-Einschränkungen in Rheinland-Pfalz geben?

Dann wird es auch darum gehen, welche Einschränkungen im Herbst notwendig werden. Denn einerseits sind zwar mehr als 61 Prozent der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz vollständig geimpft, aber für eine Herdenimmunität reicht das bei weitem nicht. Zudem ist die Delta-Variante des Coronavirus deutlich ansteckender und kann sich so schneller verbreiten.

Was die Corona-Regeln an Schulen angeht, haben die Gesundheitsminister von Bund und Länder schon vorgelegt. Sie empfehlen, dass nicht mehr die ganze Schulklasse in Quarantäne muss, wenn eine Schülerin oder ein Schüler mit Corona infiziert sind. Nur noch die Kontaktpersonen sollen für fünf Tage zu Hause bleiben und können dann - mit einen negativen Corona-Test - wieder am Schulunterricht teilnehmen. Nach SWR-Informationen will die rheinland-pfälzische Landesregierung dieser Empfehlung folgen. Auch die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hat schon mehrfach betont, wie wichtig es ihr ist, dass der Unterricht wieder in der Schule stattfinden kann.

Kommt die Maskenpflicht an Schulen in Rheinland-Pfalz?

Damit das möglich ist, wird die Landesregierung in der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung möglicherweise strengere Hygienevorschriften an den Schule vorgeben. Denn nach Angaben der Aufsichts- und Diensteleistungsdirektion (ADD) sind in diesem Herbst 15 mal so viele Schülerinnen und Schüler mit Corona infiziert wie vergangenen Herbst.