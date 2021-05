per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung berät heute über weitere Öffnungsschritte im Corona-Lockdown. Bei den Beratungen soll es auch um Perspektiven für die Pfingstferien gehen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte kürzlich Beispiele genannt - denkbar sei Urlaub in Ferienwohnungen oder auf dem Campingplatz, wenn Camper eine eigene sanitäre Anlage haben, etwa in einem Wohnmobil.

Die Lockerungen sollen aber nur in Regionen gelten, die mit der Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegen. Darüber greifen die Regeln der sogenannten Bundesnotbremse und die schließt solche Lockerungen aus.



Öffnungsstrategie für die Gastronomie

Erwartet wird auch ein Perspektivplan für die nähere Zukunft. Für den Fall, dass die Inzidenzen weiter zurückgehen sollten, hat Dreyer weitere Öffnungen in Aussicht gestellt - im Bereich des Einzelhandels, der Gastronomie, Hotellerie und Kultur.

Rheinland-Pfalz setzt Bundesregeln um

Thema im Kabinett sind auch die Erleichterungen für vollständig Geimpfte und Menschen, die eine Corona-Erkrankung überstanden haben. Die Landesregierung will die vom Bund beschlossenen Erleichterungen umsetzen – dort wo das Land zuständig ist – also in Regionen mit einer Inzidenz unter 100.

So sollen auch dort zum Beispiel die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene gelockert werden – und: Künftig müssen auch Genesene keinen negativen Test mehr nachweisen, um zum Beispiel die Außengastronomie zu nutzen. Für Geimpfte gilt das in Rheinland-Pfalz schon seit mehreren Wochen.

Am Nachmittag will die rheinland-pfälzische Landesregierung über das Ergebnis der Kabinettssitzung informieren.