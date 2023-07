Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:46 Uhr 💧 Kreis verbietet Wasserentnahme aus Bächen und Flüssen Und nochmal zum Thema Hitze und Dürre: Wegen der anhaltenden Trockenheit verbietet der Rhein-Hunsrück-Kreis ab morgen, Wasser aus Flüssen, Bächen oder Seen zu entnehmen. Das geht aus einer Allgemeinverfügung hervor, die morgen in Kraft tritt. Demnach betrifft das Verbot auch Eigentümer, deren Haus an ein Gewässer grenzt. Der Rhein-Hunsrück-Kreis begründet das Verbot damit, dass es in den vergangenen Monaten zu wenig geregnet habe. Dadurch seien die Wasserstände der Gewässer zu niedrig. Rhein-Hunsrück Kreis verbietet Wasserentnahme aus Gewässern

9:26 Uhr Der 11. Juli - historisch gesehen ... 2018: Im Prozess um die Morde und Anschläge des rechtsterroristischen "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) wird die Hauptangeklagte Beate Zschäpe wegen zehnfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Oberlandesgericht München stellt die besondere Schwere der Schuld fest. Die Verteidigung legt Revision ein, das Urteil wird im August 2021 rechtskräftig. ... 1978: Auf dem Campingplatz "Los Alfaques" in der Provinz Tarragona an der spanischen Mittelmeerküste explodiert ein mit Flüssiggas beladener Tankanhängers. Bei dem Unglück sterben 215 Menschen. ... 1700: Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg stiftet die Kurfürstlich-Brandenburgische Societät der Wissenschaften - heute die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.

9:15 Uhr Schüler lassen Wetterballon aufsteigen Die Physik-AG der Integrierten Gesamtschule Emmelshausen lässt heute Morgen einen Wetterballon aufsteigen. Nach Angaben der Schule soll er unter anderem Daten zur Luftfeuchtigkeit und zur Innen- und Außentemperatur in bis zu 40.000 Meter Höhe sammeln. Der Wetterballon soll gegen 9:30 Uhr starten und voraussichtlich gegen 12:15 in der Nähe von Niederquembach wieder landen. An dem Ballon befindet sich ein Datenmesser. Der zeichnet alle zwei Sekunden Daten unter anderem zur Flughöhe, zum Luftdruck und zur Aufstiegs- und Sinkgeschwindigkeit auf. Alfred-Wegener-Institut / Esther Horvath (CC-BY 4.0) Soweit, so wissenschaftlich 😉 Neben dem Wetterballon schicken die Schülerinnen und Schüler auch noch einen Schaumkuss in die Höhe - sie wollen testen, wie der sich bei geringem Luftdruck verhält. Im Labor hatten sie vorher nämlich herausgefunden, dass sich Luftballons und Schaumküsse im Vakuum ausdehnen. Ok, die Sauerei mit geplatzter Süßigkeit kann man in 40.000 Metern Höhe wohl vernachlässigen... Auch Schülerinnen und Schüler des Schlossgymnasiums in Mainz lassen am Morgen einen Gasballon mit einer Sonde in die Luft steigen, der eine Höhe von 30.000 Metern erreichen soll. Nach ihrem Einsatz soll die Sonde mit einem Fallschirm zur Erde zurückkommen. Dort wollen die Schülerinnen und Schüler sie per GPS finden und einsammeln, damit sie anschließend die Daten auswerten können. Die Aktion findet in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt statt. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 11. Juli 2023 um 8:30 Uhr

9:01 Uhr 🛫 Flughäfen Frankfurt und Hahn am unpünktlichsten Nicht nur die Bahn ist für Verspätungen bekannt - auch Flugreisende müssen sich immer wieder mit Verzögerungen herumplagen. Das Unternehmens Airhelp hat jetzt eine Liste der unpünktlichsten Flughäfen veröffentlicht. Im innerdeutschen Vergleich sind dabei Frankfurt und der Flughafen Hahn im Hunsrück die Spitzenreiter - im negativen Sinne. Gut die Hälfte aller Flüge starten hier zu spät. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 37 Prozent. Am pünktlichsten kommen Flugreisende in Stuttgart weg. Nach der Airhelp-Statistik lag die Verspätungsquote hier im vergangenen Jahr unter 25 Prozent. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 11. Juli 2023 um 7:00 Uhr

8:49 Uhr Der Blick über die Landesgrenzen hinaus Tag eins des NATO-Gipfels im litauischen Vilnius. Die Staats- und Regierungschefs beraten über die weitere Unterstützung der Ukraine und Schritte zur Stärkung der Verteidigung des Bündnisses. Auch die Verteidigungsausgaben der Mitgliedsstaaten sind ein Thema. Am Vorabend hatte die Türkei nach zähem Ringen dem NATO-Beitritt Schwedens endgültig zugestimmt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte zuletzt immer wieder neue Bedigungen gestellt, etwa Beitrittsverhandlungen mit der EU. In Srebrenica wird am Jahrestag des Massakers an rund 8.000 Menschen der Opfer gedacht. Am 11. Juli 1995 nahmen bosnisch-serbische Truppen die muslimische Enklave Srebrenica ein. In den folgenden Tagen ermordeten sie rund 8.000 Männer und männliche Jugendliche. Frauen und Kinder wurden deportiert. Die internationale Strafjustiz stufte das Verbrechen als Völkermord ein. Am Jahrestag wird an der Gedenkstätte Potocari eine Trauerfeier abgehalten, in deren Rahmen Opfer bestattet werden, deren sterbliche Überreste erst jetzt identifiziert werden konnten. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland rund 158.000 Fälle von Gewalt in Partnerschaften gemeldet worden, das sind gut 430 Fälle pro Tag. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und BKA-Präsident Holger Münch stellen heute das bundesweite "Lagebild" zum Thema häusliche Gewalt vor.

Beim Unternehmen Gerolsteiner Brunnen sind das jährlich gut 250 Millionen Stück. Die Firma in der Vulkaneifel würde gerne mehr recyceltes Plastik verarbeiten. Geht aber nicht, weil inzwischen so viele andere Produkte aus recycelten Flaschen hergestellt werden, dass der Rohstoff knapp wird. Die Sprudelhersteller verlangen von der EU ein Erstzugriffsrecht auf recycelte PET-Flaschen - das hat die EU-Kommission aber abgelehnt.

8:13 Uhr Tipps zum Schlafen bei Hitze Und wo wir gerade wieder beim Thema Hitze waren - gibt es gleich obendrauf noch ein paar Vorschläge, wie man es sich in tropischen Nächten etwas erträglicher beim Schlafen machen kann. Meine Kolleginnen haben das auf Instagram knapp zusammengefasst:

7:58 Uhr Landau: Asbest im abgebrannten Autohaus In der Nacht zum Samstag ist in Landau ein Autohaus ausgebrannt. Schnell bestand der Verdacht, dass dort auch Asbest verbaut war - das hat sich nun bestätigt. Die Stadt teilte mit, dass ab heute eine Fachfirma die betroffenen Bereiche reinigen wird. Es handelt sich um Teile der Neustadter Straße und der August-Croissant-Straße. Die Reinigung werde voraussichtlich drei Tage dauern, in dieser Zeit bleibe der an der Brandstelle angrenzende Straßenbereich gesperrt, hieß es. Am Nachmittag sind Anwohner zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Landau Verdacht hat sich bestätigt Bei Großbrand in Autohaus in Landau Asbest freigesetzt Nach einem Großbrand in einem Landauer Autohaus am Samstag steht nun fest: Es war Asbest im Dach. Bereits am Dienstag soll es eine Bürgerversammlung geben. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:00 Uhr Beinahe-Unfall zwischen Schlauchboot und Kreuzfahrtschiff Aus der Abteilung: Nein, das soll man nicht nachmachen. Auf der Mosel ist gestern Abend ein Schlauchboot um ein Haar mit einem Flusskreuzfahrtschiff zusammengekracht. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie das Schlauchboot bei Bernkastel-Kues den Schiffsverkehr behinderte. An Bord waren drei Männer und eine Frau. Am Ufer kontrollierte die Polizei die Insassen, einer der Männer trat dabei durch einen Sprung in die Mosel vorerst die Flucht an. Gegen die übrigen drei laufen bereits Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs. Über dieses Thema berichtete DASDING am 11. Juli 2023 um 6:00 Uhr

6:50 Uhr Landesregierung tagt im Ahrtal Kurz vor dem zweiten Jahrestag der Flutkatastrophe am Freitag besucht die rheinland-pfälzische Landesregierung heute das Ahrtal. Laut Staatskanzlei wollen die Regierungsmitglieder mit Bürgerinnen und Bürgern sprechen sowie Landrätin Cornelia Weigand und Vertreter der von der Flut betroffenen Kommunen treffen. Bei dem Treffen in Bad Neuenahr-Ahrweiler soll eine Bilanz des bisherigen Wiederaufbaus gezogen werden. Aus dem Ahrtal kommt immer wieder Kritik daran, dass es zu langsam vorangehe, zum Beispiel wegen bürokratischer Hürden. Am Nachmittag sind die Kabinettsmitglieder einzeln unterwegs und informieren sich über den Stand des Wiederaufbaus – etwa an einer Grundschule oder am Ahrtalradweg. Landesregierung RLP besucht das Ahrtal

6:33 Uhr RLP profitiert von der Krankenhausreform Lange wurde gezankt, jetzt haben sich Bund und - die meisten - Länder auf Eckpunkte der Krankenhausreform verständigt. Landesgesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) begrüßt die Einigung. Rheinland-Pfalz habe durchgesetzt, dass auch kleinere Kliniken, die zum Beispiel Kinderheilkunde, Geburtshilfe oder auch eine Notfallversorgung anbieten, besondere Zuschläge bekommen. Der Anteil kleinerer Häuser liegt im Land nach Angaben der Krankenhausgesellschaft bei mehr als 60 Prozent. Minister Hoch: Kleinere Kliniken können profitieren

6:05 Uhr 🚛 A6 wegen Lkw-Brand gesperrt - Die Lage auf den Straßen im Land Achtung an alle, die in der Gegend unterwegs sind: Auf der Autobahn 6 bei Wattenheim brennt ein Lkw. Die Strecke ist zwischen Mannheim und Kaiserslautern einseitig gesperrt. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an. Was sonst los ist auf den Straßen im Land, könnt ihr hier nachschauen: Die aktuelle Lage im Südwesten Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Drei Tage vor dem zweiten Jahrestag der Flutkatastrophe tagt das rheinland-pfälzische Kabinett heute in Bad Neuenahr-Ahrweiler, gemeinsam mit Vertretern aus der Kommunalpolitik. Nach der Kabinettssitzung besuchen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und die Regierungsmitglieder Wiederaufbauprojekte an verschiedenen Orten im Ahrtal. Vor dem Landgericht Frankenthal wird heute der Prozess gegen einen Mann fortgesetzt, der versucht haben soll, in Speyer zwei Frauen mit einem Messer zu töten. Laut Anklage hat er aus Eifersucht auf eine Bekannte eingestochen und anschließend auch versucht, deren Mutter zu töten, die ihn bei der Tat aufhalten wollte. Die Schülerinnen und Schüler des Schlossgymnasiums in Mainz wollen heute Vormittag einen Gasballon in die Atmosphäre aufsteigen lassen. Der Ballon soll eine Höhe von rund 30 Kilometern erreichen und per Sonde verschiedene Versuche durchführen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt unterstützt in diesem Sommer in jedem Bundesland eine schulische Stratosphärenmission.

6:01 Uhr ☀️ Es wird wieder ordentlich heiß heute Zu kalt, zu nass, zu trocken, zu heiß - irgendwie ist es ja nie recht mit dem Wetter. Heute werden die einen über einen sonnig-heißen Sommertag jubeln, die anderen stöhnen: Puh, wieder so heiß. Wie auch immer - es wird noch mal gut warm heute. Erst am Mittwoch ist leichte Abkühlung in Sicht. Video herunterladen (24,9 MB | MP4)