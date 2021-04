Auch nach dem Wochenende ist weiter unklar, ob Markus Söder oder Armin Laschet Kanzlerkandidat der Union für die Bundestagswahl wird. Der CDU-Kreisverband Alzey-Worms hat sich auf einen Favoriten festgelegt.

82,9 Prozent der Mitglieder des Kreisverbandes haben sich für Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Nur 6,6 Prozent stimmten für NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Insgesamt gibt es in Rheinland-Pfalz 36 CDU-Kreisverbände.

Eher ein Zeichen der Stärke als ein Zeichen der Schwäche

Teile der CDU haben sich ebenfalls für Söder ausgesprochen, so zum Beispiel die Junge Union. Der Landesvorsitzende der Jungen Union Rheinland-Pfalz, Jens Münster, bekräftigte, dass sich der Landesverband für den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Markus Söder als gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union ausspricht. Im SWR sagte Münster, dass sei jedoch "keine Ablehnung von Armin Laschet“. Ein Stimmungsbild der Basis sei auch "nie ein Affront“, sondern eine "ehrliche Rückmeldung“. Es gehe darum, dass die Union bei der Bundestagswahl im September "gut aufgestellt ist.“ Derzeit habe man "noch keinen Kandidaten, kein Programm und keine Kampagne, und das muss sich jetzt langsam ändern.“ Die derzeitige Diskussion um den Kanzlerkandidaten der Union sieht Münster als Weiterentwicklung der CDU. Dass ein Kandidat mehr Zuspruch bekomme als der andere, sei normal. Die Klärung der K-Frage zwischen CDU und CSU sei deshalb "eher ein Zeichen der Stärke einer Parteifamilie als ein Zeichen der Schwäche“.

Bernhard Vogel fordert schnelle Entscheidung

Das ganze Wochenende gab es zwischen Söder und Laschet streng geheime Beratungen - ergebnislos. Auch am Sonntagabend sollen sich die Kontrahenten getroffen haben.

Der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Bernhard Vogel, (CDU) mahnte im Deutschlandfunk eine schnelle Entscheidung der Union an. Eine Entscheidung müsse in den nächsten Tagen fallen. Vogel sagte, es gebe zwei Lager: die, die auf Entscheidungen in den Gremien setzten und die, die auf Umfragewerte setzten. "Wir gefährden letztendlich die Stabilität unserer repräsentativen Demokratie, wenn wir nicht mehr auf die gewählten Gremien achten", sagte Vogel dazu. In aktuellen Umfragen liegt Söder vor Laschet.

Grüne wollen heute ihren Kanzlerkandidaten vorstellen

Der stellvertretende Parteivorsitzende der CDU in Rheinland-Pfalz, Christian Baldauf, forderte am Wochenende eine Konferenz der Kreisvorsitzenden, um die Parteibasis mit in die Entscheidung einzubeziehen. Julia Klöckner, CDU-Landesvorsitzende und stellvertretende Bundesvorsitzende, mahnte die Einigkeit der Union an: "Wir sind nur dann stark und erfolgreich bei Wahlen, wenn CDU und CSU gemeinsam und geschlossen sind."

Die Union steht nicht nur wegen des Streits unter Druck, sondern auch, weil die Grünen - zurzeit die stärkste Kraft hinter der Union - an diesem Montag ihren Kanzlerkandidaten oder ihre Kanzlerkandidatin verkünden will: entweder Parteichefin Annalena Baerbock oder Parteichef Robert Habeck.

Machtkampf auf der Zielgeraden