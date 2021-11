RLP will Pflichtversicherung für Wohngebäude prüfen lassen

Weil viele Hausbesitzer nach der Flutkatastrophe auf staatliche Hilfe angewiesen sind, will Rheinland-Pfalz eine Pflichtversicherung prüfen lassen. Das soll die Justizministerkonferenz veranlassen, die am Donnerstag begonnen hat.

Die Versicherungsschäden durch die Überflutungen im Juli sind immens. Die Versicherer gehen von mindestens sieben Milliarden Euro aus. Der Großteil davon entfällt auf Schäden an Häusern und Hausrat, aber auch Firmen etwa an der Ahr in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen machen Schäden geltend. Die Schadenssumme wäre noch viel höher, wenn mehr Hausbesitzer entsprechend versichert wären.

In Rheinland-Pfalz besitzen nach Angaben der Versicherungsbranche nur 35 Prozent der Hausbesitzer eine Elementarschadenversicherung, die für Schäden durch Hochwasser und Starkregen aufkommt. Auch in den rheinland-pfälzischen Flutgebieten sind viele Betroffene nicht abgesichert und deshalb auf Staatshilfen und Spenden angewiesen.

Neue Erkenntnisse zum Klimawandel sollen berücksichtigt werden

Rheinland-Pfalz und auch Nordrhein-Westfalen fordern deshalb, eine Versicherungspflicht zu prüfen. Die beiden Länder haben für die Justizministerkonferenz in Berlin, die bis Freitag dauert, einen Beschlussvorschlag vorgelegt.

Darin heißt es: Klimamodellen zufolge würden solche Starkregenereignisse wie im Juli in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich an Häufigkeit und Intensität gewinnen. Es stelle sich die Frage, ob man für Naturkatastrophen nicht ein ganz neues Modell der Schadensregulierung brauche.

Pflichtversicherung stieß bei letzter Prüfung auf erhebliche Bedenken

Die Justizminister von Bund und Ländern haben sich schon mehrfach mit dem Thema Pflichtversicherung für Elementarschäden befasst. 2017 hatten sie unter anderem erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken. Falls die Justizministerkonferenz zustimmt, soll nun auf Grundlage aktueller Daten zu Klimaveränderungen erneut geprüft, ob eine Versicherung für private Wohngebäude vorgeschrieben werden soll. Ergebnisse sollen dann bis zum Frühjahr vorgelegt werden.

Unterschiedliche Einschätzungen in der Landesregierung

In der rheinland-pfälzischen Landesregierung gibt es unterschiedliche Haltungen zu einer Pflichtversicherung. Innenminister Roger Lewentz (SPD) hatte schon Ende August erklärt, dass er dafür sei. Nach der Flutkatastrophe gebe es kein Argument mehr gegen eine Elementarschadenversicherung für alle Hausbesitzer, so Lewentz.

Justizminister Herbert Mertin (FDP) dagegen hat unter anderem verfassungsrechtliche Bedenken: "Es würde das Lebensrisiko eines abgrenzbaren Bevölkerungskreises auf die gesamte Versichertengemeinschaft verlagert, obwohl es derzeit für praktisch jeden Eigentümer möglich wäre, sich individuell gegen entsprechende Elementarschäden zu versichern."

Aus Mertins Sicht kann eine Pflichtversicherung auch dazu führen, dass weniger in den Hochwasserschutz investiert wird. "Es wird daher sehr sorgfältig zu prüfen sein, ob die möglichen Vorteile einer Pflichtversicherung überwiegen", so der FDP-Politiker.

Versicherer: Wohnhäuser nur noch mit Elementarschutz versichern

Für die Versicherungswirtschaft ist die Sache dagegen klar: Wohngebäude-Versicherungen sollten nur noch mit einem Schutz gegen Hochwasser und Starkregen verkauft werden. Das schlägt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in einem Positionspapier vor. "Wir können es nicht hinnehmen, dass jedem zweiten Haus der Versicherungsschutz gegen Klimaschäden fehlt", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Bestehende Verträge sollen demnach ergänzt und Neuverträge nur noch mit Elementarschutz angeboten werden. Dafür brauchen die Versicherer aber die Zustimmung des Gesetzgebers. Nach Schätzungen von Verbraucherschützern würde das die meisten Hausbesitzer etwa 100 Euro im Jahr zusätzlich kosten.

Keine Versicherung für Neubauten in Risikogebieten wie im Ahrtal?

Die Pläne der Versicherungswirtschaft zielen zudem darauf ab, keine Neubauten in Risikogebieten zu versichern - davon könnten etwa die Flutgebiete im Ahrtal betroffen sein. Denn: Neubauten in amtlich ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten sollen künftig keinen Versicherungsschutz für die Risiken Rückstau, Überschwemmung und Starkregen bekommen. Der GDV spricht von einem wichtigen Signal an die Politik, "keine Neubauten mehr in stark gefährdeten Gebieten zu genehmigen." Die Versicherer fordern darüber hinaus ein gesetzliches Bauverbot in hochwassergefährdeten Gebieten.

Bisher gilt etwa in Rheinland-Pfalz: In Ausnahmen kann auch in Überschwemmungsgebieten gebaut werden. Das muss die zuständige Behörde genehmigen. Im Fall des Ahrtals ist das die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz. Ausnahmen können laut Wasserhaushaltsgesetz dann erlaubt werden, wenn das Bauvorhaben unter anderem den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und der Wasserstand bei Hochwasser nicht nachteilig verändert wird.