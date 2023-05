per Mail teilen

Jura-Studierende in Rheinland-Pfalz dürfen in der Abschlussprüfung vorerst weiter Gesetzestexte mitbringen, in denen sie Textstellen markiert haben. Das Justizministerium wollte das eigentlich ab August verbieten. Denn bestimmte Markierungen sind zulässig, andere nicht. Das sei aber kaum zu kontrollieren und solle deshalb generell verboten werden - nun aber erst ab 2025, sagte Justizminister Herbert Mertin (FDP).