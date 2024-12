Was bewegt junge Leute in Rheinland- Pfalz? Wie sehen sie ihre Zukunft und wie zufrieden sind sie mit der Politik? Das wollte der SWR wissen und hat bei Infratest dimap eine Umfrage in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse, die auch Teil einer Dokumentation sind, wurden am Donnerstag beim SWR-Jugendtag und am Mittwochabend schon in einer Runde aus jungen Leuten und Landespolitikern diskutiert.