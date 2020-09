per Mail teilen

Ein 67-Jähriger hat einen 17-Jährigen am Dienstag auf einem Feldweg im Kreis Alzey-Worms mit einer Waffe bedroht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Jugendliche auf dem Weg zwischen Westhofen und Gundersheim mit einem Roller unterwegs, als er von dem Mann angehalten wurde. Der 67-Jährige verlangte eine Entschuldigung wegen der "verbotswidrigen Feldwegbenutzung". Dabei habe er einen Revolver auf den Jugendlichen gerichtet. Dieser habe sich entschuldigt, den Feldweg verlassen und die Polizei verständigt. Die Beamten trafen den 67-Jährigen noch vor Ort an und leiteten ein Strafverfahren ein. Bei dem Revolver habe es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt.