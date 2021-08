Ein 13-jähriges Mädchen ist am Mittwochabend in Rheinzabern (Kreis Germersheim) fast von einem Zug überfahren worden. Die Jugendliche hatte am Bahnsteig mit ihrem Fahrrad das Gleichgewicht verloren und war auf die Gleise gefallen. Eine Frau konnte dem Mädchen von den Gleisen helfen, bevor zwei Minuten später eine S-Bahn einfuhr. Das Rad der 13-Jährigen wurde von der Bahn erfasst. Der Lokführer schaffte es laut der Polizei nicht mehr rechtzeitig zu bremsen. Das Mädchen verletzte sich den Angaben zufolge bei dem Sturz leicht und erlitt einen Schock. Sie sei zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus nach Germersheim gebracht worden. Von den Fahrgästen der S-Bahn wurde niemand verletzt.