Ab heute dürfen die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz wieder Besucher begrüßen. Nach sieben Monaten Kurzarbeit freuen sich die Mitarbeiter über ausgebuchte Zimmer an Fronleichnam.

Mehr als ein halbes Jahr lang waren die Jugendherbergen wegen der Corona-Pandemie geschlossen - nun dürfen sie in Rheinland-Pfalz und im Saarland ab Mittwoch wieder Gäste empfangen.

"Nach Bekanntgabe der Öffnung gab es einen Buchungsansturm, so dass die Jugendherbergen an dem langen Brückenwochenende an Fronleichnam mit Familien ausgebucht sind", sagte der Vorstandsvorsitzende der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, Jacob Geditz. Die Rückkehr der Gäste soll nach sieben Monaten Lockdown besonders gefeiert werden: "In allen Jugendherbergen werden die Gäste mit bunten Luftballons, Fähnchen, Girlanden, rotem Teppich, 'Welcome'-Banner und 'Welcome'-Lollys für die Kinder begrüßt."

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Geditz freut sich auch, alle Beschäftigten nach monatelanger Kurzarbeit wieder in ihrem Arbeitsalltag in den Jugendherbergen begrüßen zu können. "Wir sehen es als besonderes Zeichen der Verbundenheit, dass die Mitarbeiter wie auch die Gäste den Jugendherbergen treu geblieben sind." In eine andere Branche gewechselt habe trotz der langen Zwangspause keiner der Angestellten.

Modernisierung im Lockdown

Den Lockdown habe man "genutzt, um Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in den Jugendherbergen vorzunehmen". So können sich Gäste beispielsweise auf kostenloses WLAN in den Unterkünften freuen.

Wiedereröffnet wird auch die Jugendherberge in St. Goar, die seit 2014 geschlossen war. Wegen der Pandemie war die schon länger geplante Wiedereröffnung verschoben worden.

In Rheinland-Pfalz gibt es rund 40 Jugendherbergen. Im vergangenen Jahr waren nach Angaben des Statistischen Landesamts rund 192.000 Menschen in einer rheinland-pfälzischen Jugendherberge zu Gast, 55,7 Prozent weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019.