Massive Umsatzeinbußen durch die Corona-Krise hatten den Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz zu schaffen gemacht. Die jüngsten Belegungszahlen geben zwar Hoffnung, die Zukunft einiger Herbergen bleibt jedoch ungewiss.

Die Corona-Krise hat die 34 Jugendherbergen im Land in den vergangenen Monaten hart getroffen. Wegen Corona waren sie von März bis Mitte Mai geschlossen. Die Einnahmenausfälle belaufen sich alleine für das Jahr 2020 mittlerweile auf gut 22 Millionen Euro, sagt der Vorstandsvorsitzende der Jugendherbergen (DJH) in Rheinland-Pfalz und im Saarland, Jacob Geditz. Nicht eingerechnet die Verluste aus Stornierungen für 2021.

Immerhin: Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Jugendherbergen mit 4,8 Millionen Euro. Und auch sonst geht es aufwärts.

Positive Bilanz nach den Sommerferien

"In den Ferienmonaten ist es ganz gut gelaufen. Die Belegung war gut. Es kamen viele Familien", berichtet Geditz. Die Übernachtungszahlen lägen zwar unter denen des Vorjahres, seien aber trotzdem erfreulich. Durchschnittlich seien die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu rund 65 Prozent belegt gewesen, in Koblenz habe die Auslastung sogar bei 90 Prozent gelegen.

"Das flacht jetzt nach den Ferien wieder etwas ab", sagt Geditz. "Im Oktober wird es aber schon wieder besser durch die Herbstferien, weil viele unserer Gäste Familien sind." Außerdem kommen aktuell vor allem noch kleinere Freizeiten, Wander- oder Radfahrgruppen, während größere Verbände noch zurückhaltend seien.

Schwierige Wintermonate stehen bevor

Der Ablauf in der Jugendherberge ist aktuell zwar gekennzeichnet von besonderer Hygiene, sei es durch Desinfektion von Tischen und Flächen oder Desinfektionsmittelspendern am Eingang. "Aber wir achten darauf, dass so viel Normalität wie möglich herrscht", so der DJH-Vorstandsvorsitzende. Sogar Büfetts seien wieder möglich. "Der Umgang mit den Corona-Regeln läuft gut, es gibt keine erkennbaren Probleme", schildert Geditz. Auch die Maskenpflicht werde von den Gästen gut angenommen.

"Die Wintermonate werden noch einmal schwierig. Das ist von November bis März immer so, aber durch Corona noch mal besonders schwierig", so Geditz. "Den Winter werden wir jetzt einfach überstehen und dann hoffen wir auf etwas mehr Normalität im Frühjahr."

Jugendherbergen hoffen auf Klassenfahrten

Als "Hoffnungsschimmer" bezeichnet Geditz außerdem die langsam wieder anlaufenden Buchungen durch Schulklassen. Die kommen bislang vor allem aus anderen Bundesländern.

Oliver Piel, Betriebsleiter der Jugendherberge Ahrweiler, berichtet: "Die Hoffnung ist, dass alle Bundesländer die Schulklassenfahrten wieder erlauben. In Nordrhein-Westfalen ist es bereits der Fall, dort dürfen Klassenfahrten wieder durchgeführt werden und von dort hatten wir auch schon die ersten zwei Schulklassen zu Besuch bei uns." In Rheinland-Pfalz soll es allerdings zumindest bis zu den Herbstferien keine mehrtägigen Klassenfahrten geben.

Gibt es für sanierungsbedürftige Jugendherbergen eine Zukunft?

Sechs Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz wurden im Zuge der Corona-Krise dauerhaft geschlossen. Hintergrund waren finanzielle Probleme, wodurch notwendige Sanierungen nicht wie geplant durchgeführt werden konnten. Betroffen waren die Häuser in Steinbach am Donnersberg, Idar-Oberstein, Traben-Trarbach, Bollendorf, Montabaur, Sargenroth im Hunsrück. Die Herberge in Steinbach sei inzwischen an die Gemeinde veräußert worden, in Montabaur werde noch ein Käufer gesucht, so der DJH-Vorstandsvorsitzende Geditz. Die übrigen vier Standorte "stehen auf dem Prüfstand".

Aktuell werde geschaut, ob es die Möglichkeit gibt, die notwendigen Investitionen wie zum Beispiel für den Brandschutz trotz der Corona-bedingten Ausfälle zu tätigen. "Wir streben natürlich einen Erhalt an", sagt Geditz.