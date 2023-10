Jüdische Kultusgemeinde unterstützt CDU-Forderungen

Die Jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz begrüßt Vorschläge von CDU-Politikern, schärfer gegen israelfeindliche Äußerungen und Aktionen vorzugehen. Die Geschäftsführerin der Jüdischen Kultusgemeinde in Speyer, Marina Nikiforova, sagte, es blute ihr das Herz, wenn sie höre, dass in Ludwigshafen schon mehrmals Israel-Flaggen zerstört worden sind. Sie sei total entsetzt, dass sowas in Deutschland passiert. Den Forderungen der CDU-Politiker könne sie deshalb nur zustimmen. Steiniger verlangt, einen marokkanischen Fußballnationalspieler auszuweisen, der für Bayern München kickt. Er hatte sich auf Instagram mit Palästina solidarisiert. Baldauf fordert, Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft, die den Terror der Hamas feiern, die deutsche Staatsangehörigkeit zu entziehen. Die Jüdische Kultusgemeinde in Speyer hat nach eigenen Angaben Drohungen bekommen und steht seitdem unter ständigem Polizeischutz.