Start der Jüdischen Kulturtage in Speyer

1966 flog William Shatner alias Captain Kirk zum ersten Mal ins All. Damals allerdings nur in einem Fernsehstudio als Besatzungsmitglied des Raumschiffs Enterprise. Nun fliegt der 90-Jährige tatsächlich ins All – und zwar mit einer Raumkapsel von Blue Origin. Das haben sich natürlich auch Raumfahrtbegeisterte im Technikmuseum in Speyer nicht entgehen lassen. mehr...