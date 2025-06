per Mail teilen

Fritz Walter aus der Pfalz - sein Name ist untrennbar mit dem 1. FC Kaiserslautern verbunden. Und deswegen fiel der Name natürlich auch am Montagabend bei der Geburtstagsfeier des Vereins. 125 Jahre FCK - das sind 125 Jahre große Emotionen und große Namen. Wie des Jubiläum des Vereins gefeiert wurde und welche Hoffnungen die Fans hegen, davon berichtet SWR-Reporter Marius Zimmermann.