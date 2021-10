Dreyer kündigt für RLP-Jubiläum 2022 große Feierlichkeiten an

Rheinland-Pfalz feiert im Mai nächsten Jahres seinen 75. Geburtstag mit vielen Veranstaltungen.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte an, vom 20. bis 22. Mai werde es in Mainz neben Live-Musik und einem großen Festumzug Mitmach-Angebote und Aktionsflächen von vielen Vereinen, Institutionen und Unternehmen geben. Bei dem dreitägigen Bürgerfest soll auch das mehrere Jahre lang sanierte Deutschhaus - der Sitz des Landtags - offen stehen. Das vielfältige Programm finde sich unter anderem in einem ständig aktualisierten Online-Kalender.

Festakt am Verfassungstag

Das Landesfest wird seit 1984 jährlich in einer anderen Stadt ausgerichtet. Wegen Corona fiel es in diesem Jahr in Boppard aus, 2020 war es in Andernach abgesagt worden. Der Geburtstag des Landes wird am 18. Mai, dem Verfassungstag, mit einem Festakt im Mainzer Staatstheater begangen.

"Mit seinen 75 Jahren ist Rheinland-Pfalz das Land des starken Zusammenhalts, der Innovation und der Lebensfreude im Herzen Europas."

Schon am 22. November soll bei einer Festveranstaltung im Theater Koblenz daran erinnert werden, dass dort vor 75 Jahren die Konstituierung der Beratenden Landesversammlung stattfand. Ihr Ziel war die Erarbeitung einer Verfassung für das neu gegründete Bundesland.