Wie haben Menschen in den vergangenen 500 Jahren auf dem Land gewohnt, gelebt und gearbeitet? Das können Besucherinnen und Besucher im Freilichtmuseum in Bad Sobernheim sehen. Seit 50 Jahren werden hier originalgetreu Häuser aus der Region aufgebaut, um die Vergangenheit aufleben zu lassen. Am Sonntag (16.03.) startet das Museum in seine Jubiläumssaison.