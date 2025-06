6:15 Uhr

Heiß, heißer, Fronleichnam-Wochenende. "Der Hochsommer in Rheinland-Pfalz nimmt weiter Fahrt auf", kündigt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke an. Die Temperaturen werden zum Wochenende hin weiter steigen, am Freitag auf bis zu 25 Grad in der Eifel und 30 Grad in der Vorderpfalz. Am Samstag wird die 30-Grad-Marke dann fast überall geknackt, ehe am Sonntag der bisher heißeste Tag des Jahres erwartet wird - und zwar mit Temperaturen bis zu 36 Grad. Puh, da komme ich ja jetzt schon ganz schön ins Schwitzen!