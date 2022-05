In welche Richtung entwickelt sich die AfD in Rheinland-Pfalz?

per Mail teilen

Der Landesvorsitzende der rheinland-pfälzischen AfD Michael Frisch kandidiert beim Landesparteitag am kommenden Wochenende in Pirmasens nicht mehr für den Vorsitz. Für die Nachfolge hat sich nach Angaben der Partei der Neuwieder Landtagsabgeordnete Jan Bollinger beworben. SWR-Redakteur Jörg Armbrüster erklärt, was das für die Ausrichtung der Partei bedeutet.