Am Dienstag findet in den USA die Präsidentschaftswahl statt. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) schickt zwölf Wahlbeobachter über den Teich. Einer von ihnen ist ein Rheinland-Pfälzer. Er heißt Joe Weingarten (SPD) und ist Bundestagsabgeordneter aus Bad Kreuznach.