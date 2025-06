Joachim Streit soll Freie Wähler in die Landtagswahl führen

per Mail teilen

Die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz wollen mit Joachim Streit als Spitzenkandidat in die Landtagswahl im nächsten Jahr ziehen.

Die Partei hat für Mitte des Monats zu einer Pressekonferenz eingeladen, auf der der 60-Jährige vorgestellt werden soll.

Streit feierte 2021 Wahlerfolg mit den Freien Wählern

Bei den Landtagswahlen 2021 schafften die Freien Wähler erstmals den Einzug ins Parlament und bekamen dort mit 5,4 Prozent der Stimmen 6 Sitze, so viele wie die FDP. Streit gilt als Architekt dieses Wahlerfolgs.

Nach dem Einzug in den Landtag hatte der ehemalige Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm die Fraktion der Freien Wähler als Vorsitzender geführt. Vor einem Jahr war Streit als Abgeordneter ins Europaparlament gewechselt.

Freie Wähler verlieren an Relevanz in Rheinland-Pfalz

Nach internen Streitigkeiten und Austritten sind die Freien Wähler inzwischen nur noch als Gruppe im rheinland-pfälzischen Landtag vertreten. Im am Donnerstag veröffentlichten Rheinland-Pfalz-Trend des SWR kommen die Freien Wähler in der Sonntagsfrage nur noch auf vier Prozent und müssen damit um den Wiedereinzug in den Landtag bangen.